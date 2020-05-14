قوات عراقية تحبط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب مدينة سامراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات عراقية، الخميس، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين (شمال).



ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن القوات اشتبكت مع عناصر من عصابات داعش الإرهابي كانوا يريدون التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوب سامراء واستهداف القوات الأمنية.

وأضاف أن "قوات اللواء 41 أجبرت العناصر الإرهابية على الفرار".

وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من صلاح الدين وكركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

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ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

وتوعد القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عبد الوهاب الساعدي، بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي ينشط بها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال الساعدي، الذي اختاره رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي لقيادة الجهاز، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم، إن "جهاز مكافحة الإرهاب سيكون له دور كبير في مطاردة تنظيم داعش الإرهابي لاسيما في مناطق شمال محافظة صلاح الدين التي ينشط فيها وغربي محافظة كركوك والموصل (شمال)".

وأضاف: "نمتلك خططا معدة للقضاء على تلك التنظيمات وفق جداول زمنية وضعت لطردها والقضاء عليها بشكل كامل".

وأشار إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب "ستشارك في العمليات التي تجري لمطاردة داعش ولدينا خطط بهذا الشأن ستنفذ على أرض الواقع".