مسلمو اليابان ينضمون لنداء "الصلاة من أجل الإنسانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسلمو اليابان انضمامهم إلى مبادرة الصوم والدعاء والصلاة اليوم 14 مايو/أيار، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن الإنسانية، استجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.



وقال رئيس جمعية مسلمي اليابان، أمين توكوماسو، إن هذه المبادرة الطيبة ترتكز أهميتها في تحقيق مصالح الإنسانية أجمع في هذا الزمن، والذي نحن فيه في أمس الحاجة إلى التضرع إلى الله والابتهال له لرفع هذا الوباء الذي أصاب العالم وعطل الحياة العملية والاجتماعية.

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ودعا توكوماسو المسلمين في اليابان إلى الانضمام للمبادرة بالتعاون والاشتراك مع أتباع الديانات الأخرى، لكون ذلك يحقق المصالح المشتركة بين الناس كرفع هذا البلاء عن الجميع، ولكونه يسهم بشكل فعال في تحقيق السلام العالمي والأخوة الإنسانية.

اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية اليوم الخميس 14 مايو/أيار.

وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.