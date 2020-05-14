شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يونيسيف" تطالب بـ1.6 مليار دولار لدعم الأطفال ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الجهات المانحة الدولية إلى توفير تمويل قيمته 1.6 مليار دولار لمساعدة الأطفال المتضررين من أزمة كورونا وتلبية احتياجاتهم.

Advertisements كانت المنظمة طلبت تمويلا بقيمة 651.6 مليون دولار في آخر مارس/ آذار الماضى، وقالت إنها تلقت حتى الآن 215 مليون دولار لدعم استجابتها للوباء. وأشار بيان للمنظمة إلى أن حجم الزيادة يعكس طبيعة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للمرض واحتياجات الأسر المتزايدة خاصة مع دخول انتشار فيروس كورونا الشهر الخامس وارتفاع تكاليف الإمدادات والشحن بشكل كبير. وحذرت من حدوث زيادة كبيرة في وفيات الأطفال بعد أن تعرضت الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتحصين الروتيني للخطر بالفعل بالنسبة لمئات الملايين من الأطفال.

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