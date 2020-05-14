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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد اللوثري العالمي ينضم لمبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس الاتحاد اللوثري العالمي، الأسقف موسى بانتي فيليبوس، والأمين العام للاتحاد القس مارتين جونغ، انضمام الاتحاد، الذي يتبعه عدد كبير من الكنائس في عدة دول، لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية غدا الخميس، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
ورحب بيان صادر عن رئيس الاتحاد اللوثري وأمينه العام بالمبادرة ووصفاها بأنها تجمع إنساني من مختلف الأديان لأجل الإنسانية، مضيفا أن العالم في حاجة إلى الاتحاد والتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وبحاجة إلى الصلاة والدعاء لله، لنرجو منه أن يدعمنا في الحفاظ على بعضنا البعض، وعلى صحة العاملين، وأن يلهم العلماء الذين يعملون للوصول للحلول الدوائية، وفق وكالة أنباء الإمارات.
يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020.
وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.
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