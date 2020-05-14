"إيسيسكو" تدعم مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دعمها لمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء والتقرب إلى الله لرفع وباء فيروس كورونا المستجد وإنقاذ البشرية، الخميس 14 مايو/أيار.



وأرسل الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة، خطاباً إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وقال المالك في خطابه لشيخ الأزهر: "نعلن دعمنا لنداء الأخوة الإنساني الذي أطلقتموه مع البابا فرانسيس، إلى جميع المؤمنين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، بأن يتوجهوا إلى الله بخالص الدعاء والصلاة والصوم، كل حسب معتقداتهم وشرائعهم، وبأن يجعلوا 14 مايو يوماً عالمياً للصلاة من أجل الإنسانية، حتى يرفع الله هذا الوباء".

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ولاقت دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، استجابة وتفاعلا عالميا كبيرا من القيادات الدينية والسياسية وقادة المنظمات الدولية وكبار رجال الأديان في العالم.

وبادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بإعلان تأييدهما لتلك المبادرة.

وأعلن عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية الكبرى تأييدهم لنداء "العليا للأخوة الإنسانية"، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية.