الإمارات تعلن أنها ستبدأ الفحص المجاني لفيروس كورونا بداية من الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن أنها ستبدأ الفحص المجاني لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بداية من الأسبوع المقبل.



وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 6523 حالة، بعد تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأفادت الدكتورة آمنة بأن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي حتى اليوم 1,560,923 فحصا على مستوى الدولة.

وذكرت أنه مع إجراء 34,869 فحصا جديدا تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 20,386 حالة.

وقالت إن عدد الفحوصات على مستوى الإمارات حتى اليوم بلغ أكثر من 1.5 مليون فحص، وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم يقدر ب 1.3%.

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وأكدت الدكتورة آمنة أن هذه النسبة وحجم الفحوصات تؤكد كفاءة وقوة النظام الصحي في الإمارات "وتبرز بنفس الوقت حجم وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين وكوادر إدارية ومتطوعين، ممن يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية هذه الفحوصات والتي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه".

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلـة في الإمارات 206 حالات.

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك أنه وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سيتم ابتداء من الاسبوع المقبل بدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في دولة الإمارات في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشامسي أن التوجيهات جاءت من سموه لتخصيص الفحص المجاني على مستوى الإمارات لعدد من فئات المجتمع تشمل عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين مثل السائقين المربيات وغيرهم من فئة العمالة المساعدة، كما تشمل الفئات أصحاب الهمم والمرأة الحامل من المقيمين وممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً إضافة إلى كل من لديه الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين.

وأفادت بأن الجهات الصحية المختصة ستقوم بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وناشدت كافة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية لإنجاح برنامج الفحص.

كما تطرقت إلى رسالة موجهة للمجتمع ذكرت فيها "نحن في مرحلة هامة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه، تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع بالإلتزام لتحقيق الانحسار ، أو التساهل مما يتسبب في المزيد من الاصابات وإطالة مدة الحد من انتشار الفيروس. فلنحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية، كالتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وإبقاء مسافة آمنة من الآخرين في الأماكن العامة، ولبس الكمامات" مضيفةً " لنلتزم ولا نتهاون ولنكن عوناً لإخواننا في خط الدفاع الأول ومع قيادتنا ،، للخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة".