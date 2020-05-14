الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية عن "تسجيل 322 حالة إصابة ب​فيروس كورونا​، منها 80 حالة لعمانيين، و242 لغير عمانيين، وبذلك يصبح عدد ال​حالات​ المسجلة في السلطنة 4314 إصابة، و17 حالة وفاة"، مشيرة الى ان "عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بلغت لغاية 1303 حالات".

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.

