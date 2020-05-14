مادورو يؤكد أن خصمه غوايدو التقى بعسكري أميركي سابق في البيت الأبيض

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن المعارض ​خوان غوايدو​ التقى بالجندي الأميركي السابق جوردان غودرو في شباط في ​البيت الأبيض​ لتخطيط عملية التوغل في ​فنزويلا​ التي تم احباطها في آذار.

وقال "حدث ذلك في البيت الأبيض في 4 شباط من هذا العام 2020، التقى خوان غوايدو مع جوردان غودرو" موضحا أن ذلك تم "بناء على أوامر من ​دونالد ترامب​" رئيس ​الولايات المتحدة​ وذلك "للعمل على وضع خطة الهجوم". وأضاف مادورو "سيكون من السهل التحقق" من وجود غودرو في البيت الأبيض و"في أي غرفة التقى فيها السيد غوايدو".

وجوردان غودرو عضو سابق في "القبعات الخضراء" ​القوات​ الخاصة للولايات المتحدة ومؤسس شركة "سيلفر كورب يو إس أيه" الأمنية.

ويحاول غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به اكثر من 50 دولة كرئيس انتقالي لفنزويلا، الإطاحة بمادورو الذي أعيد انتخابه رئيسا عام 2018 في ​انتخابات​ ينظر اليها على أنها مزورة.