ظريف: الأميركيون سيفهمون أن انسحابهم من الاتفاق النووي سيعود بالضرر عليهم فقط

أكد ​وزير الخارجية​ ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، أن "​الاتفاق النووي​ يرتبط فقط بالأعضاء المتبقين به ولا علاقة لمبعوث ​الولايات المتحدة​ لإيران ​براين هوك​ بالاتفاق"، منوهًا بأن "الأميركيين سيفهمون أن ما فعلوه بالانسحاب من الاتفاق سيعود بالضرر عليهم فقط".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة، يوم السبت الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، لفت فيها إلى "الخروقات الأميركية للتعهدات الدولية والانسحاب من الاتفاق النووي، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الاتفاق.

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