ظريف: الأميركيون سيفهمون أن انسحابهم من الاتفاق النووي سيعود بالضرر عليهم فقط

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الاتفاق النووي يرتبط فقط بالأعضاء المتبقين به ولا علاقة لمبعوث الولايات المتحدة لإيران براين هوك بالاتفاق"، منوهًا بأن "الأميركيين سيفهمون أن ما فعلوه بالانسحاب من الاتفاق سيعود بالضرر عليهم فقط".
هذا وكان وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة، يوم السبت الماضي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لفت فيها إلى "الخروقات الأميركية للتعهدات الدولية والانسحاب من الاتفاق النووي، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق.
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