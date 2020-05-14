قائد فوج حرس الحدود الإيراني: التحقيقات المبدئية أثبتت عدم وقوع أي حادث عند الحدود

اعتبر قائد فوج حرس الحدود ال​إيران​ي في مدينة تايباد بمحافظة ​خراسان​ الرضوية شمال شرقي إيران العقيد كاظم صمدي، "قضية غرق الرعايا الأفغان سيناريو مفبرك يأتي ضمن مساعي الأعداء لإثارة التفرقة بين الشعبين الإيراني والأفغاني من خلال فبركة مثل هذه الأكاذيب والسيناريوهات"، مشيراً الى ان "التحقيقات المبدئية أثبتت عدم وقوع أي حادث في الحدود، وبغية إضفاء الشفافية على القضية اجرى ​اتصال​ بقائد حرس الحدود في غرب ​أفغانستان​ قلب ​الدين​ الكوزي لكننا واجهنا عدم الرد من قبله وبناء عليه وبغية اتضاح الأمور قمنا بـ3 مكاتبات رسمية حدودية وطلبنا إجراء لقاءات حدودية طارئة لكننا واجهنا كذلك عدم الرد أيضا".

وأكد صمدي أن إيران "قامت أيضا بتوجيه عدد من قوات حرس الحدود إلى المنطقة والمبادرة لفحص المثلث الحدودي ولم يتم العثور على مؤشرات تدل على وقوع الحادث"، لافتا إلى "الفحص الميداني والدقيق لضفاف نهر "هرير رود" دون العثور على آثار تدل على وقوع الحادث".