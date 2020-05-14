الحكومة المصرية: سنتكفل بعلاج طبيب فقد بصره وهو يعالج مصابي كورونا

أعلنت ​الحكومة المصرية​، أنها "ستتكفل بعلاج الطبيب محمود سامي، الذي كان يعمل بأحد ​مستشفيات​ العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ليعاني من عدم القدرة على الرؤية"، مشيراً الى ان "التنسيق جار حالياً لنقله من ​مستشفى​ كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العيني الفرنساوى، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة ​الدولة​، تنفيذا لتكليفات رئيس ​مجلس الوزراء​ ​مصطفى مدبولي​".

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