متظاهرون يعيدون فتح مساجد بالقوة في غينيا رغم الحظر

استخدم متظاهرون غينيون مسلمون القوة في إعادة فتح مساجد كانت مغلقة منذ اذار في غينيا للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وذكر سكرتير الدولة للشؤون الدينية جمال بانغورا أن إغلاق أماكن العبادة جزء من الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى "الهدوء وضبط النفس".
وأعيد فتح المساجد غداة مقتل 7 أشخاص خلال تظاهرات، احتجاجا على قيود مرتبطة بحالة الطوارئ، وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وأدت حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت منذ 26 اذار، إلى حظر التنقل بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى، وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون أكثر من 80 بالمئة من سكانه.
وغينيا واحدة من دول إفريقيا الأكثر تضررا بالوباء، حيث سجلت 2372 إصابة و14 وفاة.
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