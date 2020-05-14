متظاهرون يعيدون فتح مساجد بالقوة في غينيا رغم الحظر

استخدم متظاهرون غينيون مسلمون القوة في إعادة فتح مساجد كانت مغلقة منذ اذار في ​غينيا​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد.

وذكر سكرتير ​الدولة​ للشؤون الدينية جمال بانغورا أن إغلاق أماكن العبادة جزء من الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيا إلى "الهدوء وضبط النفس".

وأعيد فتح المساجد غداة مقتل 7 أشخاص خلال ​تظاهرات​، احتجاجا على قيود مرتبطة ب​حالة الطوارئ​، وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأدت حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت منذ 26 اذار، إلى حظر التنقل بين العاصمة كوناكري والمناطق الأخرى، وإغلاق أماكن العبادة في هذا البلد، الذي يشكل ​المسلمون​ أكثر من 80 بالمئة من سكانه.

وغينيا واحدة من دول ​إفريقيا​ الأكثر تضررا بالوباء، حيث سجلت 2372 إصابة و14 وفاة.