بوروندي تطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وثلاثة خبراء آخرين مكلفين تنسيق التصدي لكورونا

أمرت ​بوروندي​ بطرد ممثل ​منظمة الصحة العالمية​ وثلاثة خبراء آخرين مكلفين تنسيق التصدي لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وفق ما أعلنت ​وزارة الخارجية​ البوروندية. وقالت الوزارة في الرسالة المؤرخة في 12 أيار والموجهة إلى مقر المنظمة في ​إفريقيا​، إن المسؤولين الأربعة "أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي".

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