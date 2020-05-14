المسماري: المليشيات تتعمد استهداف المدنيين بالتنسيق مع المخابرات التركية في ليبيا

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفي تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف".
واتهم المسماري "المليشيات بأنها تنتهج سياسة قذرة مؤخرا تتمثل في تعمد استهداف المدنيين بالتنسيق مع المخابرات التركية في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، وهذه السياسة باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين".
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