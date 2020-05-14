المسماري: المليشيات تتعمد استهداف المدنيين بالتنسيق مع المخابرات التركية في ليبيا

أكد المتحدث باسم ​القيادة​ العامة للجيش الليبي ​اللواء​ أحمد المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تنفي تنفيذها أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط ​مستشفى طرابلس​ المركزي ومنطقة طريق السور وشارع ​الجمهورية​ والمناطق المجاورة التي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف".

واتهم المسماري "المليشيات بأنها تنتهج ​سياسة​ قذرة مؤخرا تتمثل في تعمد استهداف المدنيين بالتنسيق مع ​المخابرات التركية​ في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق ​عسكري​ة، وهذه ​السياسة​ باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه ​أردوغان​ ومنحه مبررًا للتدخل بحجة حماية المدنيين".