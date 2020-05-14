خامنئي: لتوضيح أبعاد حادثة فرقاطة كنارك الأليمة بشكل كامل

لفت المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "حادثة فرقاطة كنارك الأليمة أدّت إلى استشهاد عدد من أعضاء القوة البحرية في الجيش الشجعان وكان وقع ذلك على قلبي مؤلماً ومريراً جدّاً"، داعياً المسؤولين "توضيح أبعاد هذه الحادثة بشكل كامل، واتّخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرّر مثل هذه الحوادث المريرة التي تتسبب بمثل هذه الخسائر".
هذا ونشر الجيش الإيراني، يوم امس، مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، وكشف فيديو الجيش عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.
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