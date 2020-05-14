ترامب: ندرس مشروع قرار لفرض عقوبات على الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "سيدرس مشروع قرار تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لفرض عقوبات على الصين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
هذا وقدم السيناتور الأميركي ليندسي غراهام مشروع قانون عقوبات ضد الصين، يدعو فيه ترامب إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريرا كاملا عن أسباب تفشي فيروس كورونا.
وأعربت بكين، في وقت سابق، عن "احتجاجها على هذه المبادرة والاتهمات الموجه ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.
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