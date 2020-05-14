رئيس الوزراء الإثيوبي: تجارة الأسلحة غير المشروعة تمثل مشكلة تواجه إثيوبيا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تجارة الأسلحة غير المشروعة تمثل مشكلة تواجه ​إثيوبيا​، ويجب أن يتم التصدي لها"، مشيراً الى انه جرى مناقشة سبل تطوير التنسيق المشترك في مكافحة تهريب الأسلحة بين المناطق مع مع قادة إقليميين".

وشدد أحمد على انه "يجب تعقب عملية بيع الأسلحة غير المشروعة وتهريبها من منطقة إلى أخرى، ويمكن أن يحدث ذلك بتعقب مصادر ​السلاح​ غير المشروع الذي تتدفق منه تلك الأسلحة وتنفيذ عمليات للسيطرة عليه، حيث تعد قضية تهريب السلاح من أكبر المشاكل الأمنية، التي تواجه العديد من الدول الأفريقية خاصة التي تعاني من صراعات داخلية، أو الدول المجاورة لمناطق صراع.