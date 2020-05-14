الصحة المصرية: الدولة لن تسمح بعودة الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​، "القواعد العامة المنظمة للمنشآت والجهات المختلفة، في خطة التعايش مع فيروس "كورونا" المستجد"، مشيرة الى "عدم السماح لعدد من الكيانات بالعمل أثناء جائحة كورونا لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها، وتشمل أماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، على أن تستمر و​المطاعم​ في توصيل الطلبات المتبع حاليا".

ولفتت الصحة الى ان "​الدولة​ لن تسمح أيضا بعودة ​الجامعات​ و​المدارس​ ورياض ​الأطفال​ والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية و​النوادي الرياضية​ والاستراحات المغلقة بالأندية، بالإضافة إلى استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".