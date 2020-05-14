749 وفاة بكورونا في البرازيل ترفع الحصيلة إلى 13 ألفا و149

سجلت وزارة الصحة في البرازيل 749 وفاة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 13 ألفا و149.
وكانت البرازيل قد سجلت منذ يومين أعلى معدل يومي للوفاة بسبب فيروس كورونا منذ انتشار الوباء، وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس يوم الثلاثاء فقط 881 حالة.
وتضع هذه الأرقام البرازيل، التي كانت نقطة انطلاق الفيروس إلى باقي دول أميركا اللاتينية، في المركز السادس بين أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات.
يذكر ان البرازيل تجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا فقط لمن يتوجهون إلى المستشفيات للشكوى من أعراض الفيروس.
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