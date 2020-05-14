النشرة: وفاة صيّاد بعد انزلاقه من أعالي شيّار بلدة البياضة

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن "انزلاق الشاب موسى حسين جحا ابن بلدة المنصوري من أعالي شيّار بلدة البياضة وهو يقوم ب​الصيد​، وقد توفي على الفور، ونُقلت الجثة الى مركز ​اليونيفل​ بواسطة فلوكة صيد".

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