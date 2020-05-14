وزيرة العدل: اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خطوة رائدة يحتاج تنفيذها لانخراط جميع مؤسسات الدولة

اشارت وزرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​الحكومة​ اقرّت الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​، وهذه خطوة رائدة يحتاج تنفيذها لانخراط جميع مؤسسات ​الدولة​ وللتوعية الإعلامية ومشاركة المواطن. وإلاّ فلا عودة للثقة بالدولة والاقتصاد، لا من الداخل ولا من الخارج". إضغط للمزيد

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