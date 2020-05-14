قوة مشاة للجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني قبالة مدخل عديسة

اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي قوامها 18 عنصرا السياج التقني عند محلة مسكاف عام قبالة حاجز ​الجيش اللبناني​ عند مدخل بلدة ​عديسة​ وتقوم بعملية تفتيش على الطريق المستحدثة دون خرق الخط الازرق.

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