الجيش: طيران اسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية أمس

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان ان ​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 / 5 / 2020 ​الساعة​ 8.25 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.50 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10.25 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق ​الجنوب​، ثمّ فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21.35 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

وعند الساعة 10.55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب ​مدينة جبيل​ وصولاً حتى ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق كافة المناطق اللبنانية، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق ​بلدة يارون​.

وعند الساعة 15.15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، باتّجاه ​الشمال​ وصولاً حتى ​السعديات​، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 16.05 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 16.15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21.30 من فوق بلدة كفركلا.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13 / 5 /2020 الساعة 10.30، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق كافة المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11.15 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 10.55، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جبيل وصولاً حتى بلدة كفركلا، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق كافة المناطق اللبنانية، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.30 من فوق بلدة يارون.