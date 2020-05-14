الجيش وزع حصصا غذائية قدمها تجار طرابلس للاسر المحتاجة في المدينة

قامت وحدات من ​اللواء​ الثاني عشر في ​الجيش اللبناني​ بتنفيذ مرحلة جديدة من عملية توزيع الإعانات الغذائية على الأسر المحتاجة في ​مدينة طرابلس​، وهي عبارة عن حصص غذائية مقدمة كهبة من مجموعة تجار المدينة وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري المدني (CIMIC).

وقد بدأت عملية التوزيع في ​جبل محسن​ ثم منطقة التبانة حيث اعتمدت جداول اسمية أعدها الجيش مسبقا.

وبلغ عدد الحصص الغذائية التي قدمت اليوم 600 وزعت في التبانة، جبل محسن، ​الميناء​، ​باب الرمل​، ​القبة​ والزاهرية.