قامت وحدات من اللواء الثاني عشر في الجيش اللبناني بتنفيذ مرحلة جديدة من عملية توزيع الإعانات الغذائية على الأسر المحتاجة في مدينة طرابلس، وهي عبارة عن حصص غذائية مقدمة كهبة من مجموعة تجار المدينة وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري المدني (CIMIC).
وقد بدأت عملية التوزيع في جبل محسن ثم منطقة التبانة حيث اعتمدت جداول اسمية أعدها الجيش مسبقا.
وبلغ عدد الحصص الغذائية التي قدمت اليوم 600 وزعت في التبانة، جبل محسن، الميناء، باب الرمل، القبة والزاهرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش وزع حصصا غذائية قدمها تجار طرابلس للاسر المحتاجة في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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