نجم: الاتفاقية مع سوناطراك بحاجة لاعادة تقييم لانها غير منصفة للشعب والدولة اللبنانية

اشار رئيس لجنة الاشغال النيابية ​نزيه نجم​ الى ان الاتفاقية مع شركة سوناطراك ب​ملف النفط​ بحاجة الى اعادة تقييم لانها غير منصفة للشعب و​الدولة اللبنانية​، ونحن بحثنا كافة جوانبها في ​لجنة الادارة والعدل​. ولفت في حديث تلفزيوني، الى اننا سنطلب من الوزير السابق للطاقة ​محمد فنيش​ ليشرح لنا اسباب امضاء العقد، ونحن اليوم سنبحث لماذا تم التجديد له 6 مرات وهل كان هو المصدر الوحيد المناسب او كان هناك خيارات افضل.

واوضح ان المصريين ابلغوا وزير ​الطاقة​ اللبناني انهم يستطيعون ارسال كل 9 ساعات باخرة غاز، وهذا الموضوع مهم يجب التفاوض عليه للتوفير وتشغيل معامل الكهرباء على العاز والتوفير بشكل كبير.

