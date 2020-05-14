نجم: الاتفاقية مع سوناطراك بحاجة لاعادة تقييم لانها غير منصفة للشعب والدولة اللبنانية

اشار رئيس لجنة الاشغال النيابية نزيه نجم الى ان الاتفاقية مع شركة سوناطراك بملف النفط بحاجة الى اعادة تقييم لانها غير منصفة للشعب والدولة اللبنانية، ونحن بحثنا كافة جوانبها في لجنة الادارة والعدل. ولفت في حديث تلفزيوني، الى اننا سنطلب من الوزير السابق للطاقة محمد فنيش ليشرح لنا اسباب امضاء العقد، ونحن اليوم سنبحث لماذا تم التجديد له 6 مرات وهل كان هو المصدر الوحيد المناسب او كان هناك خيارات افضل.
واوضح ان المصريين ابلغوا وزير الطاقة اللبناني انهم يستطيعون ارسال كل 9 ساعات باخرة غاز، وهذا الموضوع مهم يجب التفاوض عليه للتوفير وتشغيل معامل الكهرباء على العاز والتوفير بشكل كبير.
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