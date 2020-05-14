غجر: سأعرض على الحكومة مسودة مذكرة تفاهم بين الدولة والشركات الراغبة بالاستثمار ببناء معامل لإنتاج الطاقة

اشار وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ قبيل ​جلسة الحكومة​ في ​السراي الحكومي​، الى انه سيعرض على ​مجلس الوزراء​ مسودة مذكرة تفاهم بين ​الدولة اللبنانية​ والشركات الراغبة بالاستثمار ببناء معامل لإنتاج الطاقة. إضغط للمزيد

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