حمد حسن: التقييم الاحد سيبنى على أيام الإقفال الأربعة

اوضح ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي أن "التقييم الاحد سيبنى على أيام الإقفال الأربعة وسأرفع تقريري للجنة الوزارية ويعود لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن المراحل اللاحقة".

وأكد وزير الصحة أننا "نقوم بحملة ولدينا طواقم طبية في كل المناطق تجري فحوصات على كل المخالطين ومحيطهم".