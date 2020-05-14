توجه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين لنكبة ​فلسطين​ والتي تتزامن هذا العام مع دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للتوحد في ​الصلاة​ من أجل رفع الوباء، بالاتي: "للأكف القابضة على حجر ​الانتفاضة​ . لمقالع المقاومين في الضفة والقطاع . لزيتون الجليل ...وبرتقال يافا ...واقحوان بيسان . للقامات الشامخة في معتقلات الاحتلال في ​عسقلان​ وانصار و​بئر السبع​ والرملة وعوفر والنفحة. Advertisements ل​حجارة السجيل​ في يعبد وقد قدت من صخر جنين فغسلت عن وجه الأمة عار نكبتها . للأقصى مؤذنا لصلاة النصر ... ل​كنيسة المهد​ تتلو تراتيل القيامة... لفلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها ... لتينها وزيتونها وطور السنين... لها ​السلام​ والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال.. فهي قضية الارض والسماء ووطن الانبياء والشهداء يجب ان لا تنسى من دعم ودعاء... فأن سقطت ذات يوم بنكبة...لن يسقط حقها "بصفقة" او غفلة. فمقاومتها هي حق يعلو ولا يعلى عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري: فلسطين التي سقطت ذات يوم بنكبة لن يسقط حقها بصفقة ومقاومتها هي حق يعلو ولا يعلى عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.