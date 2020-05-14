رئيس الجمهورية يستقبل النائب ماريو عون في قصر بعبدا

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، النائب ​ماريو عون​ واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة. واوضح النائب عون ان "البحث تركز على مسألة انشاء اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار في ​الدامور​، بعد قرار المجلس البلدي فيها تخصيص ارض مساحتها مئة الف متر مربع لتشييد الاكاديمية عليها، اضافة الى الوضع الامني على ساحل ​الشوف​، وضرورة معالجة بعض الثغرات التي تحصل من حين الى آخر".

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