اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الدكتور ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "ما تحقق البارحة خلال زيارة ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ وما رافقها من تواجد للنسيج الوطني الجامع من مختلف أطياف ​الشوف​، يشكل تجسيدا للعيش الواحد ويعطينا كشوفيين بارقة أمل لاستكمال بناء وتجهيز ​مستشفى​ ​دير القمر​ الحكومي، ليلعب دوره كمركز صحي رائد يلبي حاجات كل أبناء الشوف من دون استثناء". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: ما تحقق خلال زيارة وزير الصحة لمستشفى دير القمر يشكل بارقة أمل لاستكمال بنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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