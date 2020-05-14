توقيف شخصين اقدما على سرقة تعاونية في بلدة الغازية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 10/5/2020، دخل مجهولون إلى تعاونية (Supermarket) في بلدة ​الغازية​، وأقدموا على سرقة مبلغ كبير من ​المال​ من داخل الخزنة عبر كسرها وخلعها. نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، تبين ان السارقين استخدموا مفاتيحاً لفتح أبواب التعاونية، فحامت الشبهات حول قيام عاملين فيها بعملية السرقة.

على الأثر، وفي خلال /3/ ساعات على حصول العملية، تمكن عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان إقامة المشتبه بهما، وهما كل من: - ص. ط. (مواليد 1993، سوري) - م. ح. (مواليد 1996، سوري)

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على السرقة، وبأن الأول قد خطّط للقيام بهذه العملية منذ فترة، وقام بتنفيذها بالاشتراك مع الموقوف الثاني. بتفتيش منزل (ص. ط.)، عُثر على كامل المبلغ المسروق موضباً في حقيبة، ويقدر بحوالى /140/ مليون ل. ل. أودعا مع المبلغ المضبوط القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.