رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما صدر امس عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مخيّب جداً للآمال فهذا كلام سمعناه مراراً وتكراراً في السابق ولم يفضِ إلى أي نتيجة عمليّة على الأرض."، مشددا على ان "كل ما هو مطلوب قرار سياسي واضح وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّاً".
واعتبر ان "ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع البارحة يعني "لا قرار" ومزيداً من التسويف وهو يعني عملياً الاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع مخيّب للآمال والمطلوب إغلاق معابر التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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