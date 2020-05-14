طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية و غبار في الاجواء ورياح ناشطة. وتوقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيًا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع ​درجات الحرارة​، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، وتنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح أحيانًا واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

السبت: مشمس إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع ليصبح ​الطقس​ حاراً مترافق بانخفاض في نسبة الرطوبة واشتداد في سرعة الرياح. كما نحذر من اندلاع حرائق في الاحراج .

الأحد: مشمس مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة.

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