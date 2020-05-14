قيومجيان: لحزب الله مصالح أمنية ومالية على معابر معروفة

رأى الوزير السابق ريشارد قيومجيان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ملف التهريب والمعابر غير الشرعية مثله مثل ملف ​النازحين​ السوريين يُستعمل لإبتزاز اللبنانيين وفق المعادلة المعروفة: إما رضوخ وتطبيع كامل مع ​النظام السوري​ أو استمرار الأوضاع على حالها، في كلا الحالتين: النظام لا يريد عودة النازحين ولحزب الله مصالح أمنية ومالية على معابر معروفة".

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