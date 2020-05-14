لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "إنخفضت قيمة ​الليرة​ ورواتب الناس إلى الثلث بسبب إرتفاع ​الدولار​، وأصبح اللبناني يشتري كل شيء بـ 3 أضعاف سعره، والكارثة أصابت الجميع، وهنالك تحقيقات مع ​مصرف لبنان​ والصرافين، وسابقا كان ​القضاة​ يتسابقون سرا وعلنا لإطلاع الناس عليها، لماذا هذا التعتيم اليوم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لماذا هذا التعتيم حول التحقيقات مع مصرف لبنان والصرافين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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