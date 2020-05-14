شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإجراءات صارمة على تنقلات المواطنين فى عيد الفطر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب دائرة إدكو بمحافظة البحيرة، ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الدولة بتطبيق إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مثلما حدث في عيد شم النسيم في شهر أبريل الماضي، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم كله، وحرصا علي عدم زيادة أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه، فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى، وهو ما قد يترتب عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا، ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح، مضيفا أنه بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم يتم الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس وهو ما ترتب عليه زيادة الأعداد.

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وناشد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفتزة زمنية مناسبة بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها فى عيد شم النسيم، لمنع أي تجمعات وتكدسات.

جدير بالذكر، أنه بدأت هيئة السكة الحديد، الاستعداد لعيد الفطر المبارك، لمواجهة الإقبال الكبير على السفر عبر القطارات خلال فترة الأعياد، من أجل نقل المسافرين الراغبين فى قضاء العيد مع أسرهم، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم، وانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة، وتطبيق حظر تجوال يومى من الساعة 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

وكلف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش الفرز بمنطقة الشرابية وأبو غاطس في أحمد حلمى، بالاستعداد وتجهيز أكبر عدد من العربات المكيفة والعادية والجرارات، استعدادا لفترة تشغيل عيد الفطر، حيث تجرى دراسة الدفع بعدد من الاستوكات "القطارات" الإضافية خلال الأسبوع السابق للعيد، لتعمل بجانب القطارات العاملة حاليا والمدرجة بجداول التشغيل المعمول به منذ تطبيق حظر التجوال.