ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 35 ألفًا و788 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 35 ألف و788 حالة، بعد تسجيل 1452 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" بأنه قد تم أيضا تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 770 حالة.

من ناحية أخرى بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 9695 حالة.33