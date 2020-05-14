طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير أودى بحياة 5 أشخاص بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب ا):
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير شاحنة في إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان، أودى بحياة خمسة أشخاص، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.
وقد أصيب ما لايقل عن 20 شخصا، بينهم خمسة عسكريين.
ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من وقوع هجومين استهدفا مستشفى للولادة وجنازة في إقليم نانجارهار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.
وقالت حركة طالبان إن التفجير الأخير يأتي عقب قرار الحكومة باستئناف العمليات العسكرية ضد الجماعات الارهابية. كما أنه يأتي عقب توقيع حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام في أواخر فبراير الماضي.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أصدر أوامره أمس الأول الثلاثاء بشن عملية عسكرية ضد حركة طالبان، الجماعة المسلحة الرئيسية في البلاد، في خطوة وصفتها حركة طالبان " بإعلان حرب".
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