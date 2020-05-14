عُمان تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 4341 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 80 حالة لعمانيين، و 242 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1303، لافتة إلى تسجيل 17 حالة وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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