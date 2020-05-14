البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% مع بداية تعاملات الخميس، إلى مستوى 10358 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%. وكانت البورصة تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 1.81% إلى مستوى 10396 نقطة.

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