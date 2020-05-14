الألكسو تنظم مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مبادرة وطنية للتضامن المجتمعي

تعقد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مبادرة وطنية للتضامن المجتمعي بالجمهورية التونسية، غدًا الجمعة 15 مايو 2020، الساعة 11:00 صباحًا.

جاءت "مبادرة التضامن المجتمعي" إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الألكسو كسعي من المنظمة في التصدّي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية بالجمهورية التونسية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والذي أدّى إلى فرض الحجر الصحي الشامل، وتسبب في انقطاع عديد

من الأفراد عن العمل وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر.

وفي هذا الإطار قامت الألكسو بتصميم وتطوير منصّة إلكترونية تفاعلية للتضامن المجتمعي تمكّن المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني من تجميع والتصرف في المساعدات - بشتى أنواعها - بطريقة سلسة وفعّالة ومتابعتها وضمان حسن توجيهها إلى مستحقيها، وأتاحتها لوزارة حقوق الإنسان والعلاقة

مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالجمهورية التونسية وعدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال، وهي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، الهلال الأحمر التونسي، المنظمة الوطنية للطفولة التونسية– المصائف والجولات، وجمعية لم الشمل، لتفعيلها واستخدامها لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية "جسر المحبة".

وبهذه المناسبة، فإن الدعوة مفتوحة لجميع الصحفيين والعاملين بوكالات الأنباء العربيةلمتابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي، والمشاركة في فعالياته عبر الرّابط التالي: www.alecso.org/compress