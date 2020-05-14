القضاء الأمريكي يتجه لتوجيه تهمة "شهادة زور" لمستشار ترامب السابق

يدرس القضاء الفدرالي الأمريكي توجيه تهمة "شهادة زور" في حق مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال القاضي، إميت سوليفان، في مذكرة قدمها للمحكمة إنه سيفتح القضية من جديد بعد التحول المفاجئ الذي قرره وزير العدل، بيل بار، بشأن القضية المفتوحة منذ ثلاث سنوات،والذي جاء رغم إقرار فلين بذنبه ثلاث مرّات.
وأصدرت المحكمة الفدرالية مذكرة لتعيين خبيرمستقل للنظر فيما إذا كان يتعين على القضاء تقديم "أساس قانوني لتوجيه الاتهام إلى السيد فلين بعدم الاحترام الجنائي للمحكمة عن طريق تقديم شهادة كاذبة رغمالقسم".
وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف فلين في وقت سابق أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محادثاته مع سفير روسيا بواشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي ترامب السلطة.
وينفي الرئيس الأمريكي معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس، كما تنفي روسيا اتهامها بالتدخل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.
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