روسيا تسجل 93 وفاة و9974 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 93 وفاة و9974 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة 2305 وفيات و252245 إصابة.

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، إن روسيا أصبحت ثاني دولة في

العالم من حيث عدد الإصابات بوباء كورونا، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إصابته بالفيروس المستجد.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية، إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن

أن الفحوص أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى.

ونسبت وكالة تاس إلى بيسكوف قوله إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس فلاديمير بوتن شخصيا كانت قبل شهر.

من جانبه، أكد الكرملين أن صحة بوتن "تحظى بمراقبة صارمة"، وأنه يحصل على "أفضل ما لدى روسيا من علاج"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.