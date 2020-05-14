الصين تدرس فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين

ذكرت وسائل إعلام صينية، نقلًا عن مصادر، أن بكين قد تفرض عقوبات ضد أفراد ومؤسسات أمريكية بسبب موقف واشنطن من جائحة كورونا، حيث تزعم الأخيرة بضلوع الصين في انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن المصادر، أن بكين غير راضية عن الموقف الأمريكي، حيث تحمل الولايات المتحدة الصين "مسؤولية انتشار كوفيد 19"، لذلك فإن بكين من الممكن أن تفرض عقوبات على الولايات المتحدة كرد على هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق قال النائب الجمهوري، ليندسي

غراهام، إنه قدم في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول "مسؤولية الصين عن انتشار كوفيد 19"، وتقترح الوثيقة فرض قيود على الصين ما لم يقدم الصينيون تقريرا كاملا عن أسباب ومصادر تفشي الجائحة.

لكن الديمقراطيين، الذين لديهم أغلبية ساحقة في مجلس النواب، يعارضون فكرة فرض عقوبات على الصين.

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من جهتها احتجت بكين على الخطوة ووصفت مشروع القانون بأنه يتجاهل الحقائق. وبحسب ما

نقلته الصحيفة عن المصادر فإن "الصين لن ترد بشكل رمزي فحسب، بل وستتخذ إجراءات للرد على ذلك ستكون مؤلمة للأمريكيين".

وتقول "غلوبال تايمز" إن هناك على الأقل أربعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومنظمتين أمريكيتين ستكون على قائمة العقوبات الصينية. ومن الشخصيات التي قد تشملها العقوبات المدعي العام في ولاية ميسوري، إريك شميت، الذي رفع دعوى قضائية ضد الصين، متهما إياها بالتسبب في وباء فيروس كورونا.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا الصين بسبب جائحة كورونا، وتحدث في العلن عن عزمه جعل "بكين تدفع ثمن الوباء"، من جهتها ترفض الصين جميع المزاعم الأمريكية بإنعدام الشفافية.