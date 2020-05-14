ترامب يدرس مشروع قرار لفرض عقوبات على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدرس مشروع قرار تقدم به السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، لفرض عقوبات على الصين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
قال ترامب عندما سُئل عما إذا كان يؤيد مشروع القانون: "أنا أحترم ليندسي غراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوباتعلى الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، لم أره بعد".
وقدم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام مشروع قانون عقوبات ضد الصين، يدعو فيه الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريرًا كاملًا عن أسباب تفشي فيروس كورونا.
وقد أعربت بكين في وقت سابق عن احتجاجها على هذه المبادرة.
وتتهم إدارة ترامب بكين بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا.
وقالت الصين إن الاتهامات الموجه ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.
وقد وصف ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بداية تفشي فيروس "COVID - 19" بـ"الفيروس الصيني" و"فيروس ووهان".
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