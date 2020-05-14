157 إصابة جديدة بكورونا في السودان والوفيات تصل 90 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 157 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 1818، وعدد الوفيات إلى 90 حالة.
وتماثلت 25 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الكليللمتعافين إلى 198 شخصا، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.
وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى مساعدات كبيرة باعتبارها الولاية التي تسجل أعلى نسبة إصابة.
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