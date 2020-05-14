مطارات أبوظبي تتعاون مع "الاتحاد للطيران" في تسيير رحلات إلى 14 وجهة

الخميس 14 مايو 2020

أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم الخميس عن تسهيل تسيير مجموعة من رحلات الإجلاء للرعايا بالتعاون مع الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى 14 وجهة، واستقبال رحلات إجلاء المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من 12 وجهة، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري.



وقالت مطارات أبوظبي في بيان، إن صحة وسلامة المسافرين والموظفين والأطراف المعنية تعد على رأس أولوياتها وأنها تواصل التزامها بالامتثال لتوجيهات حكومة أبوظبي والجهات المختصة بما فيها الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في مطار أبوظبي الدولي وضمان تسهيل تسير الرحلات، وفقاً لبيان صحفي.

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وأشارت إلى أن اتخاذها مجموعة التدابير الاحترازية، تشمل إجراء الفحص الحراري عند المداخل للمسافرين والموظفين، واختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، إلى جانب تقييمات المخاطر الدورية، وذلك بالتنسيق مع الفرق الطبية التابعة للاتحاد للطيران، وفرض التعليمات الخاصة بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وأكدت مطارات أبوظبي، أنها تجري بشكل مستمر عمليات تعقيم شاملة لجميع مرافقها باستخدام روبوت من طراز(CoDI BOT UGV) الذي تم إطلاقه مؤخراً، بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، حيث جرى تصميم الروبوت لتعقيم المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن، بالإضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب.

وأضافت أنها ستواصل التنسيق مع السلطات والشركاء في القطاع لتقديم الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال هذه المرحلة الصعبة.