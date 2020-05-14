شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 322 إصابة جديدة والإجمالي 4341 والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها ثمانون (80) حالة لعمانيين، ومائتان واثنتان وأربعون (242) حالة لغير عمانيين .

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4341) وعدد الوفيات (17) حالات، تعود 6 حالات منها لمواطنين عمانيين، و 11 مقيم. Advertisements وأكدت الوزارة أن (1303) حالة قد تماثلت للشفاء. وأكدت وزارة الصحة العمانية أمس الأربعاء، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد19”، يرفع من درجة الإنذار نحو المزيد من الجدية في التقيد بالسلوك الوقائي الصحيح، بينما مؤشر الوباء لا يزال يواصل حركته صعوداً.

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