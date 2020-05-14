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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية السراج يعترف: فوضى السلاح نشرت الفساد بطرابلس والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
اعترف القيادي الإخواني فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج غير الشرعية بطرابلس، بانتشار الفساد المالي داخل وزارته والمليشيات التابعة لها .. وفق “العين“.
وقال باشا أغا، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، الأربعاء، إن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في انتشار الفساد المالي في "داخلية السراج".
ولا تزال مليشيات إرهابية بينها عدد من المطلوبين دوليا مسيطرة على العاصمة طرابلس، بل وتمكنت من السيطرة على مقدرات البلاد والمؤسسات الفاعلة في الدولة.
وأمام هذا الوضع، أطلق الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان 2019 عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة من الإرهابيين والمليشيات.
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