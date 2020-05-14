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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: 47 خرقا حوثيا لهدنة اليمن في 24 ساعة والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
أعلن التحالف العربي أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 47 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال آخر 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف العربي، في بيان، إن مليشيات الحوثي ارتكبت 3268 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه .
وجدد البيان التزام التحالف العربي وقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن وتطبق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات الحوثية.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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